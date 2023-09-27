Появились первые подробности о Mazda6 следующего поколения

Слухи о заднеприводной Mazda 6 ходят уже много лет, но до сих пор этого не произошло. При этом в японском Best Car уверены, что теперь шансы ее появления достаточно высоки, поскольку в компании изменили мнение к этому типу автомобилей, передает Motor1.

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По данным портала, до сих пор Mazda отказывалась от заднеприводного варианта в пользу среднеразмерного внедорожника из-за предпочтений клиентов. И в настоящее время официально в разработке компании нет седана с шестью цилиндрами и передачей мощности на задние колоса.

Несмотря на это в Best Car уверены, что Mazda изменила свое мнение к заднеприводному автомобилю на фоне бурной реакции потребителей на новые большие внедорожники CX-60 и CX-90 с этим оборудованием. Предполагается, что этот успех побудит менеджеров компании дать одобрение на разработку нового большого седана, но не традиционного, а с гладким четырехдверным купе, который послужит кульминацией дизайна Kodo.