Lexus TX 2024 вышел на рынок по цене в 55 050 долларов
Японский автоконцерн Toyota выпустил на рынок новый Lexus TX 2024. Об этом сообщает Automotive Addicts.
Отмечается, что Lexus TX является первой моделью Lexus, которая была специально разработана как трехрядный кроссовер. Цена за базовую переднеприводную модель начинается от 55 050 долларов, а за полную комплектацию TX 500h F Sport Performance Luxury придётся заплатить 77 000 долларов. Люксовая модель отличается мощностью в 406 лошадиных сил, а также гибридной системой с 3,5-литровым двигателем V6.
Ранее в сети появились подробные фото нового Lexus TX.
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