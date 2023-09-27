$96.50+0.26101.98-0.01

Lexus TX 2024 вышел на рынок по цене в 55 050 долларов

Японский автоконцерн Toyota выпустил на рынок новый Lexus TX 2024. Об этом сообщает Automotive Addicts.

Lexus TX 2024 вышел на рынок по цене в 55 050 долларов
© Lexus

Отмечается, что Lexus TX является первой моделью Lexus, которая была специально разработана как трехрядный кроссовер. Цена за базовую переднеприводную модель начинается от 55 050 долларов, а за полную комплектацию TX 500h F Sport Performance Luxury придётся заплатить 77 000 долларов. Люксовая модель отличается мощностью в 406 лошадиных сил, а также гибридной системой с 3,5-литровым двигателем V6.

Ранее в сети появились подробные фото нового Lexus TX.

Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости