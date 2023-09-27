Правительство и ФАС будут следить за уровнем наценок на автозаправках

Правительству России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо следить за уровнем наценок на автозаправках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

«Необходимо контролировать уровни наценки, в том числе вместе с Федеральной антимонопольной службой, на АЗС, поскольку при падении биржевых цен это должно отражаться на независимых автозаправках», — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого Владимир Путин заявил, что меры по стабилизации цен на топливо в России приняты, но розничные цены на бензин продолжают расти. При этом он подчеркнул, что конечного потребителя не интересует, почему это происходит, а в данном случае важен результат.