Семь автокомпаний КНР получили рекордную прибыль благодаря россиянам

В 2022 году семь официально представленных на рынке России компаний из КНР, согласно подсчётам Forbes, получили рекордную прибыль: 346 млрд рублей.

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Столько смогли заработать в России Chery Automobile, Great Wall Motor, Geely, JAC Motors, Changan Automobile, China FAW Group и Dongfeng Motor. Издание отмечает, что за 2022 год китайские компании заработали сумму, равную прибыли корейский и европейских автопроизводителей за 2021 год.

На первом месте по объёму полученной прибыли - Chery с результатом 29,8 млрд рублей. Выручка компании составила 147,4 млрд рублей. На втором месте расположилась Great Wall - 28 и 81,2 млрд рублей соответственно. На третьей строчке - Geely, которая заработала 16,8 млрд рублей, а наторговала на 66,6 млрд рублей.

Показатели остальных китайских компаний на фоне предыдущих более чем скромные. JAC получил 2,1 млрд рублей, выручка - 15,7 млрд рублей. У Changan - миллиард и 5,7 млрд рублей. FAW - 0,9 и 27,9 млрд рублей, Dongfeng - 0,2 и 1,6 млрд рублей.