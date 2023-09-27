Появились кадры Mercedes-Benz CLA с новым дизайном фар

Она была сделана в Германии, где накануне на улицах заметили Mercedes-Benz CLA 2025. На кадрах можно увидеть, что в фары предстоящего CLA встроили подсвеченные трехконечные звезды полностью соответствующие логотипу компании. Таким образом в новых автомобилях инженеры решили пойти по пути недавно представленного E-Class, у которого они размещены в задних фонарях. Также Mercedes-Benz CLA 2025 знаменует собой переход на новую 800-вольтовую модульную архитектуру MMA. Кроме того автомобили оснастили двойным двигателем, двунаправленной зарядкой мощностью в 250 киловатт и информационно-развлекательной системой.