Появились кадры Mercedes-Benz CLA с новым дизайном фар
В интернете появились кадры Mercedes-Benz CLA 2025, на которых можно увидеть одно из обновлений — подсвеченные трехконечные звезды, встроенные в фары. Видеозаписью автомобиля поделился BenzInsider.
Она была сделана в Германии, где накануне на улицах заметили Mercedes-Benz CLA 2025. На кадрах можно увидеть, что в фары предстоящего CLA встроили подсвеченные трехконечные звезды полностью соответствующие логотипу компании. Таким образом в новых автомобилях инженеры решили пойти по пути недавно представленного E-Class, у которого они размещены в задних фонарях. Также Mercedes-Benz CLA 2025 знаменует собой переход на новую 800-вольтовую модульную архитектуру MMA. Кроме того автомобили оснастили двойным двигателем, двунаправленной зарядкой мощностью в 250 киловатт и информационно-развлекательной системой.