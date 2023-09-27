Land Rover представил новое дополнение к линейке Discovery Sport

Новинкой в линейке стал электрический гибрид P300e. Он получит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель, турбонаддув мощностью 147 кВт, а также электродвигатель мощностью 80 кВт. Суммарно эти двигатели обеспечат мощность в 227 кВт и запас хода на электротяге до 61 км. Помимо этого, новинка оснащена аккумулятором ёмкостью в 14,9 кВтч, который позволяет зарядить автомобиль на 80% всего за 30 минут.