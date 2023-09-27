В России вдвое вырос выпуск легковых автомобилей в годовом выражении
Согласно данным Росстата, в августе производство легковых автомобилей в России выросло в годовом выражении в 2 раза.
Ведомство также добавляет, что по отношению к июлю производство выросло на 20,7%.
«Выпуск легковых автомобилей в августе 2023 года составил 49,6 тысячи штук, что в 2 раза больше, чем в августе 2022 года, и на 20,7% больше, чем в июле 2023 года», — сообщили в Росстате.
По данным ведомства, в период с января по август 2023 года в России выпустили 294 тысячи легковых машин. Это на 9,6% меньше, чем было выпущено за аналогичный период 2022 года.
Ранее стало известно, что дилеры перестанут завозить в Россию непопулярные автомобили.
Рамблер: главные новости