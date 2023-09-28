Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США
Американские подразделения южнокорейских компаний Hyundai Motor и Kia отзывают почти 3,4 млн автомобилей. Об этом говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Утечка тормозной жидкости в антиблокировочной системе может вызвать короткое замыкание, что повышает риск возгорания во время движения или стоянки автомобиля, отмечает NHTSA, передает «Интерфакс».
Автовладельцам рекомендовано парковать машины на улице вдали от жилых домов и других строений.
Сами компании не имеют каких-либо данных о ДТП, случаях получения травм или гибели людей в связи с этим дефектом, говорится в сообщении управления. При этом они зафиксировали 25 возгораний.
Речь идет об отзыве примерно 1,64 млн машин Hyundai, включая спортивные купе Genesis, и 1,73 млн автомобилей Kia 2010-2017 годов выпуска.