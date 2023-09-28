Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США

Американские подразделения южнокорейских компаний Hyundai Motor и Kia отзывают почти 3,4 млн автомобилей. Об этом говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Утечка тормозной жидкости в антиблокировочной системе может вызвать короткое замыкание, что повышает риск возгорания во время движения или стоянки автомобиля, отмечает NHTSA, передает «Интерфакс».

Автовладельцам рекомендовано парковать машины на улице вдали от жилых домов и других строений.

Сами компании не имеют каких-либо данных о ДТП, случаях получения травм или гибели людей в связи с этим дефектом, говорится в сообщении управления. При этом они зафиксировали 25 возгораний.