Маск взял президента Венгрии на тест-драйв Cybertruck

По данным портала, главной целью встречи было обсуждение ситуации на Украине и демографического коллапса. Однако помимо общения она включала в себя экскурсию по производству и тест-драйв будущего Cybertruck. Честь сделать это досталась Новак.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как Маск вместе с сыном и Новак осматривают территории внутри и за пределами завода. Затем на видео появляется президент Венгрии, рядом с которой стоит Cybertruck. Через время она забирается в него и отправляется на тест-драйв. Маск вместе с сыном в это время наблюдают за ней.