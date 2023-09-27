Четыре завода Volkswagen в Германии приостановили работу

Ряд заводов немецкого автоконцерна Volkswagen приостановил работу. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в районе 12:30 (13:30 мск) на главном заводе в Вольфсбурге. Затем производство было остановлено на сборочных линиях в Эмдене, Оснабрюке и Цвиккау.

Центральный офис в Вольфсбурге также был затронут сбоем.

По данным газеты, внешнее воздействие (атака группировки хакеров) исключается.