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Заводы Volkswagen приостановили работу из-за неполадок в IT-системах

Ряд заводов немецкого автоконцерна Volkswagen приостановил работу. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источник.

Четыре завода Volkswagen в Германии приостановили работу
© РИА Новости

Инцидент произошел в районе 12:30 (13:30 мск) на главном заводе в Вольфсбурге. Затем производство было остановлено на сборочных линиях в Эмдене, Оснабрюке и Цвиккау.

Центральный офис в Вольфсбурге также был затронут сбоем.

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По данным газеты, внешнее воздействие (атака группировки хакеров) исключается.

В настоящее время кризисная группа расследует причины и обстоятельства происшествия. Масштабы нарушений пока не совсем ясны, резюмировал собеседник газеты.

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