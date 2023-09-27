Четыре завода Volkswagen в Германии приостановили работу

Заводы Volkswagen приостановили работу из-за неполадок в IT-системах
Ряд заводов немецкого автоконцерна Volkswagen приостановил работу. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в районе 12:30 (13:30 мск) на главном заводе в Вольфсбурге. Затем производство было остановлено на сборочных линиях в Эмдене, Оснабрюке и Цвиккау.
Центральный офис в Вольфсбурге также был затронут сбоем.
По данным газеты, внешнее воздействие (атака группировки хакеров) исключается.
В настоящее время кризисная группа расследует причины и обстоятельства происшествия. Масштабы нарушений пока не совсем ясны, резюмировал собеседник газеты.
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