У JAC новый логотип

Китайская марка JAC сменит логотип на более лаконичный. Компании из КНР подхватили у европейских брендов тренд на минималистичные двухмерные эмблемы и логотипы: некоторое время назад айдентику осовременила Geely, а теперь и JAC. Последняя подала заявку на патент обновленного логотипа в России — аббревиатура JAC (Anhui Jianghuai Automobile Co) перестала быть объемной и теперь выполнена новым шрифтом. На документ из базы Роспатента, в котором содержится новое графическое решение, обратил внимание телеграм-канал «Автопоток».

© © JAC / Роспатент

JAC — китайская компания из провинции Аньхой, существующая с 1964 года. За свою историю автомобильная марка меняла логотип лишь дважды: до 1999 года у нее была эмблема в виде пятиконечной звезды (символа победы и первенства), заключенной в овал, который в свою очередь символизировал земной шар. На рубеже веков JAC кардинально отказался от эмблемы и стал использовать логотип с аббревиатурой названия на черном фоне. Другой логотип использовался на коммерческих моделях — это были просто три хромированные буквы.

JAC

В документе, который появился в открытой базе Роспатента, аббревиатура лишилась фона и хромированной окантовки — теперь это лаконичные лишенные объема черные буквы JAC, выполненные оригинальным шрифтом.