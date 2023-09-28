Mitsubishi Motors уходит из Китая

Японская компания не смогла адаптироваться к китайскому рынку и решила его покинуть. Автомобили Mitsubishi выпускались в Китае в рамках совместного равнодолевого предприятия с GAC, оно было основано в 2012 году.

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Штаб-квартира и единственный завод совместного предприятия GAC Mitsubishi находятся в городе Чанша (провинция Хунань), завод уже несколько месяцев не работает — по одним данным, с марта, по другим — с июля, персонал потихоньку сокращают. Пик деятельности СП пришёлся на 2018 год, тогда ему удалось продать в Китае более 140 тысяч автомобилей Mitsubishi. Результат января-августа текущего года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), удручающий: продано только 11 978 автомобилей, на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Осенью прошлого года Mitsubishi запустила в Китае гибридный Outlander PHEV нового поколения как последнюю надежду спасти положение, но он здесь почти никого не заинтересовал, продажи оказались мизерными. Собственных современных электромобилей у Mitsubishi пока нет, электрический кроссовер Airtrek (на заглавной фотографии) — это перелицованный GAC Aion V. Продажи GAC за первые восемь месяцев этого года в Китае составили 538 455 автомобилей (+41,4%) — как говорится, почувствуйте разницу.

Японские, европейские и американские марки в целом сейчас испытывают сильное давление на китайском рынке со стороны местных брендов, просто Mitsubishi Motors здесь оказалась слабее других, и её руководство, как сообщило сегодня бизнес-издание Nikkei Asia, решило свернуть деятельность в Китае. Официально об этом пока не объявлено, идут согласования по поводу передачи китайских активов Mitsubishi компании GAC, которая планирует сохранить часть сотрудников завода в Чанше и постепенно переоборудует его для выпуска своих электромобилей.

Собственные новые электромобили у Mitsubishi скоро появятся, это стало ясно из опубликованного в марте обновлённого плана развития компании, вот только китайского потребителя они вряд ли заинтересуют — реальность такова, что китайские бренды сегодня быстрее и лучше реагируют на запросы рынка и выдавливают с него иностранные бренды.