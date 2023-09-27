Движение по Крымскому мосту полностью закроют на ночь

Автодорожную часть Крымского моста полностью закроют с 21 часа 28 сентября (четверг) до 6 утра 29 сентября (пятница) для проведения восстановительных работ, сообщается в соцсетях информцентра по оперативной обстановке на мосту.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — говорится в сообщении.

Власти Украины не раз говорили о намерении разрушить Крымский мост. 8 октября 2022 года на мосту взорвалась проезжавшая фура. В результате подрыва два автомобильных пролета моста частично обрушились, было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, погибли три человека. Через два дня Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры на Украине.

В ночь на 17 июля 2023 года Крымский мост дважды атаковали украинские надводные беспилотники. В результате теракта мост получил повреждения, движение по нему было остановлено. При атаке погибли мужчина и женщина, проезжавшие мост на автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила тяжелые травмы, но осталась жива.