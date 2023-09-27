Aston Martin представила окончательную версию суперкара Valhalla

Там напомнили, что суперкар был впервые представлен еще в 2019 году и назывался он тогда AM-RB 003. Производство Valhalla запланировали начать в 2024 году и всего будет выпущено 999 автомобилей. Предполагаемая стоимость суперкара оценивается в около 800 тысяч долларов.