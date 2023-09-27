Aston Martin представила окончательную версию суперкара Valhalla
Компания Aston Martin представила окончательную версию суперкара Valhalla, производство которого начнется в 2024 году. Фотографиями автомобиля поделился The Drive.
Там напомнили, что суперкар был впервые представлен еще в 2019 году и назывался он тогда AM-RB 003. Производство Valhalla запланировали начать в 2024 году и всего будет выпущено 999 автомобилей. Предполагаемая стоимость суперкара оценивается в около 800 тысяч долларов.
«Автомобиль разрабатывали с помощью одноименной команды "Формулы-1, в том числе гонщиков Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла. Также говорят, что в суперкаре использовали многие технологии, связанные с гонками, в том числе крыло в стиле DRS и активная аэродинамика», — говорится в тексте.
Также Valhalla имеет мощность двигателя 998 лошадиных сил и 4-литровый бензиновый турбомотор V8. Кроме того суперкар оснастили тремя электромоторами, два из которых установлены на передних колесах, а один — на трансмиссии.