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Aston Martin представила окончательную версию суперкара Valhalla

Компания Aston Martin представила окончательную версию суперкара Valhalla, производство которого начнется в 2024 году. Фотографиями автомобиля поделился The Drive.

Aston Martin представила окончательную версию суперкара Valhalla
© Aston Martin

Там напомнили, что суперкар был впервые представлен еще в 2019 году и назывался он тогда AM-RB 003. Производство Valhalla запланировали начать в 2024 году и всего будет выпущено 999 автомобилей. Предполагаемая стоимость суперкара оценивается в около 800 тысяч долларов.

«Автомобиль разрабатывали с помощью одноименной команды "Формулы-1, в том числе гонщиков Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла. Также говорят, что в суперкаре использовали многие технологии, связанные с гонками, в том числе крыло в стиле DRS и активная аэродинамика», — говорится в тексте.

Также Valhalla имеет мощность двигателя 998 лошадиных сил и 4-литровый бензиновый турбомотор V8. Кроме того суперкар оснастили тремя электромоторами, два из которых установлены на передних колесах, а один — на трансмиссии.

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