Люксовый кроссовер Bentley Bentayga получит новую комплектацию и обновление в 2024 году. Об этом сообщает Carbuzz.

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Отмечается, что модель обзаведётся целым рядом новых функций, часть из которых был добавлена на основе отзывов клиентов. Кроме того, Bentayga получит новую комплектацию со слегка переработанным дизайном и новыми комфортными передними сиденьями, которые будут улучшены функцией подогрева и массажа.

При этом обновление сидений появится и в стандартной модели. В Bentley рассказали, что по наблюдениям компании 50% её клиентов предпочитают сиденья с регулировкой положения тела и автоматическим климатом. На основе этих наблюдений компания планирует добавить эти функции во все модели со стандартной колёсной базой.

Помимо этого, Bentayga получит новый пакет безопасности, который будет включать в себя адаптивный круиз-контроль, систему помощи при парковке, объемный 3D-обзор, а также предупреждение о выезде с полосы движения. Для управления новыми системами Bentayga получит новый набор внутренних панелей.

В компании также добавили, что 2024 год станет последним для Bentley, в котором компания будет использовать двигатель W12 — в дальнейшем его выпуск будет прекращён. О каких-либо других изменениях под капотом новой Bentayga в компании не рассказали.