Bentley Bentayga получит новую комплектацию и обновление
Люксовый кроссовер Bentley Bentayga получит новую комплектацию и обновление в 2024 году. Об этом сообщает Carbuzz.
Отмечается, что модель обзаведётся целым рядом новых функций, часть из которых был добавлена на основе отзывов клиентов. Кроме того, Bentayga получит новую комплектацию со слегка переработанным дизайном и новыми комфортными передними сиденьями, которые будут улучшены функцией подогрева и массажа.
При этом обновление сидений появится и в стандартной модели. В Bentley рассказали, что по наблюдениям компании 50% её клиентов предпочитают сиденья с регулировкой положения тела и автоматическим климатом. На основе этих наблюдений компания планирует добавить эти функции во все модели со стандартной колёсной базой.
Помимо этого, Bentayga получит новый пакет безопасности, который будет включать в себя адаптивный круиз-контроль, систему помощи при парковке, объемный 3D-обзор, а также предупреждение о выезде с полосы движения. Для управления новыми системами Bentayga получит новый набор внутренних панелей.
В компании также добавили, что 2024 год станет последним для Bentley, в котором компания будет использовать двигатель W12 — в дальнейшем его выпуск будет прекращён. О каких-либо других изменениях под капотом новой Bentayga в компании не рассказали.
Ранее на продажу был выставлен Bentley с самым большим в истории марки антикрылом.