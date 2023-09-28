Как в зависимости от сезона меняются цены на типы кузовов авто с пробегом

В "Авито Авто" проанализировали предложение, спрос и цены по сезонам за три последних года на различные типы кузовов для автомобилей с пробегом. Как рассказали эксперты "Российской газете", лето оказалось лучшим сезоном для поиска выгодных лотов. Спрос, как и предложение, активнее всего снижается зимой по сравнению с осенними месяцами. Стоимость на все типы кузовом достигает пика зимой - в среднем на 16% по сравнению с осенними месяцами.

Предложение

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Выбор автомобилей по всем типам кузовов традиционно снижается зимой - разница с осенним периодом в среднем за прошедшие три года составила -14%.

Предложение кабриолетов ожидаемо демонстрирует максимальный контраст между зимними и весенними месяцами: -19% и +40% соответственно. Объявлений о продаже хэтчбеков зимой становится на 17% меньше, на 15% падает число лотов в категориях седанов, купе, пикапов и микроавтобусов.

Весной по сравнению с зимними месяцами значительно возрастает предложение лифтбеков и купе: +21% и +15% по сравнению со средним увеличением числа лотов на 13%. Менее всего весенний период влияет на количество объявлений в разделе "микроавтобусы" - всего +2% по сравнению с зимой.

В среднем осенью предложение на все типы кузовов оставалось стабильным (+2%). Однако выбор лифтбеков возрастал на 11% в среднем, а хэтчбеков и седанов снижался на 4% и 2% соответственно.

Спрос

Спрос, как и предложение, менее активен зимой по сравнению с осенними месяцами - в среднем на 11%. Интерес к купе и хэтчбекам в этот период снижается почти в равной мере - на 18% и 17%, соответственно. Только на 3% уменьшается запрос на фургоны.

Рекордная популярность отмечается летом у лифтбеков (+20%). В осенний период интерес к этой категории рос еще на 24% по сравнению с предыдущим сезоном.

Осенью растет спрос в среднем на все категории (средний показатель - 12%), за исключением кабриолетов, потребность в которых падает на 15%. Значительно возрастает и популярность внедорожников - на 20% по сравнению с летом.

Цены