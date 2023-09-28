Toyota намерена построить свой третий завод в Индии

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor намерен построить свой третий завод на территории Индии. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Действующие предприятия автоконцерна находятся в юго-западном штате Карнатака, третий завод планируется построить там же.

Ожидается, что его объемы выпуска составят около 120 тыс. автомобилей в год с возможностью дальнейшего повышения этого показателя до 200 тыс. Благодаря новому предприятию объемы ежегодного выпуска Toyota в Индии могут возрасти на 30% с нынешних 400 тыс. единиц.