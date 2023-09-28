В России начались продажи кроссоверов BAIC X55

На российском рынке официально представили кроссоверы BAIC X55. Автомобили оцениваются в 2 750 000 рублей.

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Первые паркетники BAIC X55 уже появились в дилерских центрах России. Новинка предлагается в двух комплектациях. Версия Comfort оценивается в 2 755 000 рублей, а Elite – 2 999 000 рублей. В обоих исполнениях предусматривается бензиновый наддувный двигатель, производительностью 177 л.с. Ранее производитель сообщал об использовании другой технической части - мотора 1.5 на 188 л.с.

Выпуском новых кроссоверов BAIC X55 занимаются на предприятии “Автотор” в Калининграде. Данная модель представлена в одном классе с Toyota RAV4. В комплектации заявлена семиступенчатая роботизированная коробка передач и система переднего привода.

Сообщается, что автомобиль способен разгоняться с места до отметки 100 км/час всего за 7.8 секунды. Расход топлива в смешанном режиме составляет 7.7 литра на 100 км.

В базовой комплектации Comfort предусматривается цифровая приборная панель на 10 дюймов, задние датчики парковки и камера заднего вида. При активации последней на дисплее появляется динамическая разметка. Диагональ экрана мультимедийного комплекса составляет 10 дюймов. В комплектации Elite есть адаптивный круиз-контроль, система вентиляции кресел. Кроме того, такой автомобиль имеет передние датчики парковки и камеры с обзором на 360 градусов. Отличия в комплектациях есть и в оформлении салона.