В Toyota сообщили о рекордных объемах производства и продаж

Объемы производства и продаж ведущего японского автоконцерна Toyota в августе оказались рекордными для этого месяца, говорится в распространенном отчете корпорации.

Так, объемы производства составили 798 тыс. автомобилей, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом объемы продаж возросли на 9,8%, до 853 тыс. единиц.