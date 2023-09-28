Автомобили Hongqi будут оснащаться новыми лидарами Hesai ET25

Компания из Китая Hesai сообщила, что автомобили марки Hongqi будут оснащаться лидарами ET25. Одна из особенностей такого оборудования - компактные размеры.

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Марка Hongqi получила известность на рынке, когда начала выпускать премиальные автомобили. Изначально такие машины создавались только для чиновников в КНР. Недавно компания запустила свободные продажи транспортных средств. Сейчас в линейке представлено 11 моделей.

В январе текущего года Hongqi сообщил о создании нового суббренда Hongqi New Energy. С его помощью производитель намерен занять место в сегменте электрокаров. Известно, что уже в 2024 году на рынке представят сразу три автомобиля класса EV.

Сотрудничество с компанией Hesai Technology позволит производителю задействовать новые технологии в машинах. Лидары данного бренда представлены на рынке с 2014 года. Такой продукцией уже пользуются многие разработчики роботакси - DiDi, Appolo и Baidu. Кроме того, в портфеле партнеров присутствуют Changan и Lotus.

Новый лидар ET25 был представлен в апреле текущего года. Толщина такого устройства составляет всего 2.5 см. Главное преимущество - компактность. Это позволит размещать прибор прямо под лобовым стеклом. Внешний вид автомобиля не будет испорчен. Ранее датчики размещались на передней части крыши из-за больших размеров. Такое расположение доставляло неудобства в процессе эксплуатации.