Заводы Volkswagen в Германии возобновили работу

Неполадки в IT-системах германского автоконцерна Volkswagen устранены, производство на заводах компании в ФРГ возобновляется. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя автопроизводителя.

"Проблемы с IT-инфраструктурой в системах Volkswagen удалось устранить в течение ночи, сеть снова работает стабильно", - заявил представитель автоконцерна.

Компания перезапускает затронутые приложения. Глобальная производственная сеть запускается, и производство должно идти по плану. Отдельные системы все еще могут работать нестабильно на переходном этапе. По словам представителя, нет никаких признаков того, что сбой был вызван внешним воздействием.