Директор нижегородского автозавода стала фигурантом дела о коррупции

Руководитель автозавода задержана по делу о коррупции в Росгвардии, заведено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
«Следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Нижегородский автомобильный завод» Натальи Баркановой. Она подозревается в том, что являлась одной из участниц преступной схемы, вскрытой ГУСБ Росгвардии. Барканова написала явку с повинной и уже дает признательные показания», — заявил Хинштейн.
«Нижегородский автомобильный завод» выпускает пассажирские микроавтобусы и спецтранспорт на базе фургонов Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Sprinter. Предприятие также занимается производством автобусов для Росгвардии.
В июле Александр Хинштейн сообщил о выявлении фактов коррупции при реализации заказа на изготовление комплексов разминирования. Следственный комитет России и Главное управление собственной безопасности Росгвардии считают, что стоимость комплексов завышена на 227 млн рублей.