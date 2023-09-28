Директор нижегородского автозавода стала фигурантом дела о коррупции

«Следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Нижегородский автомобильный завод» Натальи Баркановой. Она подозревается в том, что являлась одной из участниц преступной схемы, вскрытой ГУСБ Росгвардии. Барканова написала явку с повинной и уже дает признательные показания», — заявил Хинштейн.