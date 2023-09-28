Lucid открывает новый завод в Саудовской Аравии
Американский производитель электромобилей Lucid запустила свою первую международную производственную линию по созданию автомобилей в Саудовской Аравии. Новый завод, известный как Advanced Manufacturing Plant 2, начал собирать флагманскую модель Air на основе наборов деталей, которые сначала создаются на производственной площадке компании в Каса-Гранде, Аризона, и затем отправляются на сборку на Ближний Восток, сообщает Центральная Служба Новостей.
Этот подход к производству планируется изменить на полноценное производство «к середине текущего десятилетия». В планах Lucid увеличение производства до 150 000 автомобилей ежегодно.
Было отмечено, что Lucid получила поддержку от различных саудовских инвестиционных и развитых организаций, что логично, учитывая, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии держит значительное количество акций компании, превышающее 60%.