АвтоВАЗ повысил стоимость внедорожника Lada Niva Legend Bronto

Стоимость модели Lada Niva Legend в исполнении Bronto повысилась. Машина подорожала на 34 тысячи рублей, что на 2,8-2,9% больше предыдущей цены, передает Speedme.ru.

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Внедорожник предлагается в двух конфигурациях. В начальной комплектации Luxe цена автомобиля теперь составляет 1,21 миллиона рублей, тогда как ранее она составляла 1,18 миллиона. Стоимость «топовой» версии Prestige — 1,26 миллиона рублей (ранее — 1,23 миллиона).

АвтоВАЗ также внедрил новую опцию для внедорожника Lada Niva Legend Bronto — у покупателей модели появилась возможность выбрать цвет кузова «Камуфляж». Однако за это надо заплатить 80 тысяч рублей.

Кроме того, сейчас доступны несколько неметаллических цветов, включая «Арктика», «Саванна» и «Джунгли».

Niva Legend Bronto вернули на рынок минувшей весной. Версия Luxe она по-прежнему оснащена металлическими бамперами, рейлингами, расширителями колесных арок и черными 15-дюймовыми дисками с грязевыми шинами диаметром 29 дюймов.

Версии Prestige дали противотуманные фары, пластиковые бамперы и накладки на колесные арки, особую решетку радиатора и опциональную «люстру» на крыше.