Трамп обвинил Байдена в «покушении» на автопром США

Бывший президент США Дональд Трамп, объявивший о своем намерении участвовать в выборах 2024 года, раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, обвинив его в попытке развалить автомобилестроительную промышленности в стране. Об этом пишет «Интерфакс».

«Они покусились на автопром. Они собираются закрывать предприятия и производить автомобили в Китае и других местах (…) Я ни при каких обстоятельствах не позволю американской автомобильной промышленности умереть», - заявил Трамп, выступая в штате Мичиган, где бастуют работники автопрома.

Бывший американский лидер также выразил уверенность, что Джо Байден «заодно с левыми, которые уничтожат производство автомобилей и саму страну», а также обвинил главу Белого дома в том, что тот может «продать» автопром Китаю и радикальным защитникам окружающей среды, пишет ТАСС.

Байден поставил цель добиться, чтобы к 2030 году электромобили составляли половину всех продающиеся в стране новых машин. При этом почти 19 тысяч рабочих в Детройте прекратили производство и объявили забастовку, потребовав от автопроизводителей повышения зарплат, предоставления льгот и улучшения пенсионных программ. На этой неделе Байден также посетил штат Мичиган, где принял участие в забастовке работников автомобильных предприятий.