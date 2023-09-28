Американский курьер утопил свой автомобиль в пруду из-за навигатора

Доставщик утопил свой автомобиль в пруду в Миддлтоне, штат Массачусетс, поехав по совету навигатора. Как сообщает Boston25, теперь мужчине грозит обвинение в небрежном управлении транспортным средством и лишение прав.

Курьер доставлял посылку из Dunkin Donuts и следовал указаниям системы GPS, которая завела его в лес на грунтовую дорогу. Мужчина не заметил, что она ведет прямо в пруд, который находился во дворе местного жителя, и съехал в него. В результате о происшествии сообщили полиции и пожарным, которые обнаружили авто все еще заведенным и частично затопленным.

Машину пришлось отбуксировать с места происшествия — бензин и другие технические жидкости в воду не попали. Сам водитель попросил спасателей доставить его в больницу. Теперь ему грозит обвинение в небрежном управлении транспортным средством, а также лишение водительских прав.