АвтоВАЗ запустил продажи Lada по заводской цене

Компания АвтоВАЗ объявила о том, что запускает продажи Lada по заводское цене. Российский автопроизводитель назвал этот проект "беспрецедентным в истории бренда".

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Покупатель сможет выбрать машину по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 тысяч рублей в онлайн-витрине Lada. Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти.

Отмечается, что на данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены автомобиль Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.

При этом не все так просто - обязательным условием приобретения машины по заводской цене является внесение предоплаты в размере 10 тысяч рублей и оформление кредита от 10,5% в одном из банков.

Ранее, напомним, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак заявлял, что официальные дилеры компании стали вести более взвешенную ценовую политику по Lada, новых случаев завышения цен не зафиксировано.

Охоту на недобросовестных продавцов завод начал еще в июне, когда в продаже появилась новая Lada Vesta, и в условиях ажиотажного спроса дилеры стали накручивать на нее цены.

Известны случаи, когда стоимость новинки в достаточно простой комплектации Comfort Plus превышала 2,1 миллиона при рекомендованной розничной цене менее 1,3 млн рублей.