Эксперты в области страхования назвали ориентировочную стоимость полисов ОСАГО и каско на новые модели машин в России, передает Autonews.ru.

Лифтбек «Москвич 6» является одной из самых ожидаемых новинок конца 2023 года. Сейчас его производство ведется. Ожидается, что продавать машины начнут до конца октября.

Полис ОСАГО обойдется в 7930,23 руб., если у водителя опыт вождения 20 лет. Аварий при этом иметь нельзя. Если в документе будут значиться два водителя, эта сумма увеличится до 14 579,79 руб. Ориентировочный расчет по каско для такого водителя - от 55 000 руб.

Полис ОСАГО выйдет в 14 582,31 руб., если водительский стаж составляет всего пять лет, но без аварий. Цена каско составит от 78 655 руб.

Стоимость ОСАГО рассчитали и для иранского кросс-хетчбэка SAIPA Quick. Его продажи стартуют в России в октябре 2023 года.

Стоимость полиса ОСАГО для автомобилиста составит 13 867,12 руб. (при первичном страховании), если стаж за рулем составляет 20 лет. При этом он должен быть один вписан в полис ОСАГО и не иметь аварий. Автомобилист заплатит за ОСАГО минимум 15 752,09 руб. (при первичном страховании), если за рулем он всего пять лет, и все эти годы были безаварийными.

Также в публикации представлен расчет ОСАГО для Lada Granta Sport. Напомним, что это последняя премьера АвтоВАЗа.

Стоимость полиса ОСАГО на автомобиль Lada Granta Sport может составить 15 626,49 руб. (при первичном страховании), если стаж составляет десять лет, а машина эксплуатируется в Москве и паркуется на уличной стоянке под окнами дома. Важно, чтобы водитель не попадал в аварии. Полис ОСАГО обойдется в 19 804,15 рублей, если водительский стаж составляет пять лет. Аварий при этом быть не должно.