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Страховщики назвали стоимость ОСАГО и каско для «Москвича 6» и новой Lada

Эксперты в области страхования назвали ориентировочную стоимость полисов ОСАГО и каско на новые модели машин в России, передает Autonews.ru.

Лифтбек «Москвич 6» является одной из самых ожидаемых новинок конца 2023 года. Сейчас его производство ведется. Ожидается, что продавать машины начнут до конца октября.

Полис ОСАГО обойдется в 7930,23 руб., если у водителя опыт вождения 20 лет. Аварий при этом иметь нельзя. Если в документе будут значиться два водителя, эта сумма увеличится до 14 579,79 руб. Ориентировочный расчет по каско для такого водителя - от 55 000 руб.

Полис ОСАГО выйдет в 14 582,31 руб., если водительский стаж составляет всего пять лет, но без аварий. Цена каско составит от 78 655 руб.

Стоимость ОСАГО рассчитали и для иранского кросс-хетчбэка SAIPA Quick. Его продажи стартуют в России в октябре 2023 года.

Стоимость полиса ОСАГО для автомобилиста составит 13 867,12 руб. (при первичном страховании), если стаж за рулем составляет 20 лет. При этом он должен быть один вписан в полис ОСАГО и не иметь аварий. Автомобилист заплатит за ОСАГО минимум 15 752,09 руб. (при первичном страховании), если за рулем он всего пять лет, и все эти годы были безаварийными.

Также в публикации представлен расчет ОСАГО для Lada Granta Sport. Напомним, что это последняя премьера АвтоВАЗа.

В Госдуму внесли предложение сделать «короткие полисы» ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО на автомобиль Lada Granta Sport может составить 15 626,49 руб. (при первичном страховании), если стаж составляет десять лет, а машина эксплуатируется в Москве и паркуется на уличной стоянке под окнами дома. Важно, чтобы водитель не попадал в аварии. Полис ОСАГО обойдется в 19 804,15 рублей, если водительский стаж составляет пять лет. Аварий при этом быть не должно.

Ранее Центробанк предложил включить в справочник запчастей сведения о ценах с учетом не только Москвы и Московской области, но и анализа рынка в регионах. В ЦБ России отметили, что в настоящее время при определении выплаты по ОСАГО фактически учитывается стоимость детали в Москве и области с поправкой на региональный коэффициент.

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