Бывшие дилеры Mercedes-Benz начали продавать китайские кроссоверы Li
В России стартовали продажи китайских кроссоверов Li L7 и L9. Поставки автомобилей из Китая наладило российское подразделение Mercedes-Benz, которое после ухода немецкого автопроизводителя было переименовано в «МБ Рус». У бывших дилеров марки теперь можно купить Li L7 и L9, а также модели другого китайского бренда — Aito. Как сообщает портал «Китайские автомобили», L7 стоит от 8,5 миллиона рублей, а цены на L9 начинаются от 12 миллионов.
Пятиметровый Li L7 доступен в России в трех уровнях оснащения: Air, Pro и Max. В зависимости от версии у кроссовера 20- или 21-дюймовые диски, панорамная крыша, атмосферная подсветка салона, пара экранов диагональю 15,7 дюйма каждый и трехзонный климат-контроль. Силовая установка гибридная, она включает ДВС, который выступает в роли генератора, и два электромотора, суммарная мощность которых 499 лошадиных сил. С места до «сотни» гибрид разгоняется за 5,3 секунды, а его запас хода составляет 1315 километров.
«Старший» L9 — это полноразмерный трехрядный кроссовер с еще более широким набором опций. Сиденья первого и второго рядов оборудованы вентиляцией и массажем, есть трехзонный климат-контроль с ароматизацией воздуха и дополнительный экран под потолком для пассажиров сзади. Установка у L9 та же, что у L7.
На сайте «МБ Рус» упоминается и третья модель Li — кроссовер L8, однако он, по всей видимости, в продажу пока не поступил. Помимо бывших дилеров Mercedes-Benz, автомобили Li Auto продает и AGR — это название носит бывшее российское представительство Volkswagen.
Бренд Li Auto вышел на китайский рынок в 2018 году с кроссовером One, и его тоже можно купить в России. Марка принадлежит стартапу CHJ Automotive, который в свою очередь основал владелец компании Nio Ли Сян.