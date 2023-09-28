Бывшие дилеры Mercedes-Benz начали продавать китайские кроссоверы Li

В России стартовали продажи китайских кроссоверов Li L7 и L9. Поставки автомобилей из Китая наладило российское подразделение Mercedes-Benz, которое после ухода немецкого автопроизводителя было переименовано в «МБ Рус». У бывших дилеров марки теперь можно купить Li L7 и L9, а также модели другого китайского бренда — Aito. Как сообщает портал «Китайские автомобили», L7 стоит от 8,5 миллиона рублей, а цены на L9 начинаются от 12 миллионов.

© Li Auto

Пятиметровый Li L7 доступен в России в трех уровнях оснащения: Air, Pro и Max. В зависимости от версии у кроссовера 20- или 21-дюймовые диски, панорамная крыша, атмосферная подсветка салона, пара экранов диагональю 15,7 дюйма каждый и трехзонный климат-контроль. Силовая установка гибридная, она включает ДВС, который выступает в роли генератора, и два электромотора, суммарная мощность которых 499 лошадиных сил. С места до «сотни» гибрид разгоняется за 5,3 секунды, а его запас хода составляет 1315 километров.

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

«Старший» L9 — это полноразмерный трехрядный кроссовер с еще более широким набором опций. Сиденья первого и второго рядов оборудованы вентиляцией и массажем, есть трехзонный климат-контроль с ароматизацией воздуха и дополнительный экран под потолком для пассажиров сзади. Установка у L9 та же, что у L7.

На сайте «МБ Рус» упоминается и третья модель Li — кроссовер L8, однако он, по всей видимости, в продажу пока не поступил. Помимо бывших дилеров Mercedes-Benz, автомобили Li Auto продает и AGR — это название носит бывшее российское представительство Volkswagen.