Назван автомобильный бренд с самыми лояльными клиентами

Исследование JD Power, посвященное лояльности к автомобильному бренду, продемонстрировало, что у немецкого Porsche самые лояльные клиенты среди владельцев машин класса люкс. Результаты исследования опубликованы на сайте JD Power.

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Исследование, которое проводится в США уже пятый год, использует данные системы Power Information Network. Она демонстрирует, выбрал ли владелец ту же марку, обменивая свой старый автомобиль на новый. Лояльность клиентов основана на проценте владельцев машин, которые выбирают ту же марку. Учитываются только продажи у франчайзинговых дилеров новых автомобилей.

Porsche второй год подряд занимает первое место среди владельцев автомобилей премиум-класса с уровнем лояльности в 56,8 процента. На втором месте - Mercedes-Benz (50,5 процента).

Volvo занимает первое место по верности клиентов среди владельцев внедорожников премиум-класса (уровень лояльности - 56,5 процента). Второе место досталось BMW (56,1 процента).

Toyota второй год подряд осталась лидером по верности владельцев автомобилей массовых брендов (уровень лояльности - 60 процентов). Honda заняла второе место с результатом в 55 процентов.

Среди владельцев массовых внедорожников самыми верными оказались клиенты Subaru (61,1 процента). На втором месте - владельцы Toyota (60,5 процента).

В JD Power отметили, что по мере того, как запасы и продажи новых автомобилей в США возвращаются к допандемийному уровню, все больше покупателей отходят от лояльности к определенному бренду.

«Поскольку доступность транспортных средств увеличилась, а на рынке появилось больше выбора, лояльность к брендам в целом в этом году снизилась», - рассказал Тайсон Джомини, вице-президент по данным и аналитике JD Power.