УАЗ незаметно модернизировал еще одну модель

Совсем недавно мы писали о том, что УАЗ "Патриот" и производный от него "Пикап" начали оснащать специальными демпферами КП и раздаточной коробки. В компании заверяют, что такое решение позволяет свести к минимуму вибрации рычагов и повысить общий уровень акустического комфорта в салоне.

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Как "Российской газете" удалось уточнить у представителей бренда, с октября аналогичная модернизация коснется также коммерческого "Профи".

Правда, в данном случае речь пока идет только о доработке механизма коробки переключения передач "Полуторки" - полноприводные версии грузовика получат обновление позже. На данных прайс-листа актуальный апдейт никак не скажется.

УАЗ"Профи" вышел на российский рынок в октябре 2017 года. На данный момент предлагается множество модификаций автомобиля: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет. Кроме того, для УАЗ"Профи" доступны различные варианты надстроек - промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор. Цены на модель начинаются от 1 309 500 рублей.