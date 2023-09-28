Lada теперь можно купить онлайн по заводской цене

Российская компания «АвтоВАЗ» объявила о запуске онлайн-продаж машин Lada по заводской стоимости. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что теперь покупатели смогут приобрести автомобили «гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей».

Подчеркивается, что процесс оформления сделки и выдача новой машины, купленной по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти.

В настоящее время по заводской цене на сайте доступны Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.