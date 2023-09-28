Lada теперь можно купить онлайн по заводской цене
Российская компания «АвтоВАЗ» объявила о запуске онлайн-продаж машин Lada по заводской стоимости. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В сообщении говорится, что теперь покупатели смогут приобрести автомобили «гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей».
Подчеркивается, что процесс оформления сделки и выдача новой машины, купленной по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти.
В настоящее время по заводской цене на сайте доступны Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.
Ранее сообщалось, что стоимость модели Lada Niva Legend в исполнении Bronto повысилась. Машина подорожала на 34 тысячи рублей, что на 2,8-2,9% больше предыдущей цены. Внедорожник предлагается в двух конфигурациях. В начальной комплектации Luxe цена автомобиля теперь составляет 1,21 миллиона рублей, тогда как ранее она составляла 1,18 миллиона. Стоимость «топовой» версии Prestige - 1,26 миллиона рублей (ранее - 1,23 миллиона).