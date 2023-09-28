В России удвоилось производство легковых автомобилей

В августе в России удвоился выпуск легковых автомобилей. За месяц на заводах собрали 49,6 тысячи машин, что вдвое больше, чем в августе 2022 года и на 20,7 процента превышает результат июля 2023-го, подсчитали в «Росстате». Однако в целом нынешний год все еще отстает от предыдущего: за январь-август с конвейеров сошло 294 тысячи легковых машин — на 9,6 процента меньше, чем за тот же период 2022-го, в начале которого работали ныне покинутые заводы западных брендов.

© © Lada

Производство грузовиков тоже растет. В августе было выпущено 13,3 тысячи штук — на 19,8 процента больше, чем год назад, и на 7,3 процента больше, чем в июле. Всего за январь-август произвели 101 тысячу грузовых машин (+10%).

За месяц собрали две тысячи автобусов массой до пяти тонн (+86,3% в годовом сравнении и +19,2% к июлю) и 1,2 тысячи массой более пяти тонн (+12,5% и +23,3% соответственно). С начала года было выпущено более 20 тысяч машин.

Сборка двигателей внутреннего сгорания тоже демонстрирует рост, но более сдержанный: было произведено 15,3 тысячи моторов, что на 8,2 процента больше, чем в августе 2022-го. По сравнению с июлем рост составил только 1,4 процента. За восемь месяцев выпустили 130 тысяч ДВС (-19,8%).