Названы самые дорогие автодетали при ремонте

Названы десять самых дорогих деталей автомобилей при ремонте. Как сообщает Automotive Blog, компания Actronics провела анализ запчастей для пяти наиболее популярных автомобилей в Великобритании — Vauxhall Astra, Volkswagen Golf, Vauxhall Corsa, Ford Focus и Ford Fiesta.

Самой дорогой деталью, ожидаемо, оказался двигатель. Стоимость этой детали в среднем составляет 2685 фунтов стерлингов (более 317 тысяч рублей). На втором месте расположилась коробка передач — около 1072 фунтов (более 126 тысяч рублей). Подушки безопасности оказались на третьем месте — 1045 фунтов (около 123 тысяч рублей).

Четвертое место в списке занял блок управления двигателем (932 фунта или 110 тысяч рублей), пятое — система спутниковой навигации (639 фунтов стерлингов или 74 тысячи рублей), на шестом — каталитический нейтрализатор при цене в (351 фунт стерлингов или 41 тысячу рублей).