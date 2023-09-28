Mercedes-Benz разбивает автомобили конкурентов

Как сообщает SPEEDME.RU, перед запуском массового производства автопроизводители тестируют свои модели на безопасность. Компания Mercedes заявила, что проводит краш-тесты конкурентов и делает все возможное, чтобы разбить авто других брендов. Таким образом люксовый бренд вычисляет чужие недочёты, чтобы не повторять их в своих моделях.

Генеральный директор Ола Каллениус рассказал о том, как компания готовится к конкуренции с китайскими автомобилями на рынке Европы. Эксперт отметил, что никакие компании не смогут сравниться с уровнем безопасности Mercedes. Он заявил, что специалисты проводят огромное количество тестов, чтобы выявить самые эффективные меры безопасности.