Toyota оптимизирует линейку Highlander к 2024 модельному году, внося большие изменения в нижнюю часть. Ушла в прошлое комплектация L начального уровня, поскольку теперь диапазон начинается с LE. Это означает, что самый дешевый вариант стоит от 39 120 долларов, что на 2500 долларов больше, чем раньше. Следует отметить, что комплектация LE обойдется вам на 100 долларов дороже, чем в прошлом году.

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В другом месте Bronze Edition уступило место Nightshade Edition, которое также будет добавлено для Corolla Cross 2024 года. Toyota предлагает Highlander в этом новом исполнении только в комплектациях LE и XLE с гибридной трансмиссией. Как и в случае с другими девятью моделями Nightshade в линейке. Кроссовер имеет множество черных акцентов: решетку радиатора, крышки боковых зеркал, дверные ручки, антенну «акулий плавник», задний значок и задний спойлер. Выбирайте XLE Nightshade, рейлинги на крыше тоже темные.

В салоне LE Nightshade имеет черную тканевую обивку сидений, тогда как XLE имеет двухцветную отделку Softex с серебряной акцентной строчкой и вставками из тисненой ткани. В более изысканной комплектации также есть подогрев передних сидений, сиденье водителя с 10-позиционной электрической регулировкой и капитанские сиденья второго ряда.

Обе комплектации Highlander Nightshade оснащены восьмидюймовым сенсорным экраном, но на XLE вы можете установить 12,3-дюймовый дисплей. Более дорогая модель имеет стандартную электрическую дверь багажника и люк в крыше, солнцезащитные шторки второго ряда и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и универсальным механизмом открывания гаражных ворот HomeLink.