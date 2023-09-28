Toyota готовит мини Land Cruiser

Toyota готовится к запуску нового маленького внедорожника, вдохновленного концептом Compact Cruiser EV. Речь идет о Land Cruiser Mini, сообщает Automotive Addicts.

© Automotiveaddicts.com

Данная машина – уменьшенная версия Land Cruiser, которая была выпущена в 2023 году.

Предполагается, что новый Land Cruiser Mini будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями, особенно для рынков, где электромобили еще не так распространены.

При этом для рынков Европы и Северной Америки, вероятно, предложат гибридные и электрические версии.

На определенных рынках могут предложить гибридный вариант с 2,8-литровым двигателем, аккумулятором под багажником и возможностью движения только на электроэнергии.

Кроме того, автопроизводитель начал работать над электротрансмиссией. Она на первом этапе будет использоваться в новой Tacoma. После этого электротрансмиссию адаптируют для нового внедорожника, говорится в публикации.

Примечательно, что Land Cruiser Mini будет иметь общую платформу с пикапом Tacoma.