Toyota готовит мини Land Cruiser
Toyota готовится к запуску нового маленького внедорожника, вдохновленного концептом Compact Cruiser EV. Речь идет о Land Cruiser Mini, сообщает Automotive Addicts.
Данная машина – уменьшенная версия Land Cruiser, которая была выпущена в 2023 году.
Предполагается, что новый Land Cruiser Mini будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями, особенно для рынков, где электромобили еще не так распространены.
При этом для рынков Европы и Северной Америки, вероятно, предложат гибридные и электрические версии.
На определенных рынках могут предложить гибридный вариант с 2,8-литровым двигателем, аккумулятором под багажником и возможностью движения только на электроэнергии.
Кроме того, автопроизводитель начал работать над электротрансмиссией. Она на первом этапе будет использоваться в новой Tacoma. После этого электротрансмиссию адаптируют для нового внедорожника, говорится в публикации.
Примечательно, что Land Cruiser Mini будет иметь общую платформу с пикапом Tacoma.
Ранее Toyota представила новый внедорожник Century. В основу нового Century легла модульная архитектура TNGA с поперечным расположением двигателя, подвеской типа «МакФерсон» спереди и многорычажкой сзади.