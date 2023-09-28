1000+: топ самых автономных электромобилей 2023 года

Как Китай пытается укрепиться в статусе лидера индустрии электромобилей

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Европа продолжает лоббировать полный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года. Несмотря на то, что некоторые страны Евросоюза и даже конкретные автопроизводители пока не склонны отказываться от ДВС полностью, тенденция на рост популярности электромобилей неоспорима.

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Однако у противников тотальной электрификации доводов немало – от недостаточно развитой сети зарядных станций до основных проблем, преодоление которых пока даже не прогнозируется: малый пробег (по сравнению с автомобилями с топливными моторами) и долгий процесс подзарядки.

По данным ABC News, за последние 10 лет средний по рынку максимальный пробег серийных электромобилей вырос в четыре раза – со 160 до 600 км. Toyota недавно пообещала к 2028 году освоить производство твердотельных батарей, которые, по подсчетам японских инженеров, обеспечат их электромобилям автономность на 1400 км. Однако на данный момент один из лучших показателей среди западных автобрендов даже не у Tesla, а у сверхдорогого седана Lucid Air Dream R – американцы обещают, что их автомобиль может преодолеть до 840 км на одном заряде.

Китай стремится в лидеры

На фоне результата самой дальнобойной модели Lucid показатели, которые обещают представители китайских автоконцернов, выглядят намного интереснее: уже сейчас в КНР серийно производятся несколько моделей электромобилей, способных уехать от провода дальше чем на 1000 км.

Одним из "локомотивов" технологического прорыва можно назвать концерн CATL (Chinese Amperex Technology Limited), одного из крупнейших поставщиков тяговых батарей не только в Китае, но и в мире – их запатентованная технология батарей Qilin должна обеспечить электромобилю пробег около 1000 км, а восполнять заряд с 10 до 80% такие аккумуляторы смогут за 10 минут, но только на мощных зарядных комплексах, использующих напряжение в 800 вольт.

Именно такую батарею использует представленная в мае модификация Zeekr 001 – батарея емкостью 140 киловатт-часов позволяет заднеприводному лифтбэку мощностью 272 л. с. проехать до 1032 км. Тираж этой модификации не превысит 1000 автомобилей, однако уже известно, что скоро аналогичной батареей оборудуют минивэн Zeekr 009, причем китайские инженеры планируют и этот крупный автомобиль сделать не менее автономным.

Электромобиль Zeekr на выставке в Шанхае

Не исключено, что такие версии Zeekr появятся и в России: по данным "Автостата", в июне 2023 года Zeekr 001 в различных модификациях стал самым популярным новым электромобилем в России.

Клуб "1000+"

Однако Zeekr не единственный китайский автобренд, уже продающий электромобили с запасом хода более 1000 км. Еще в конце 2022 года концерн GAC, известный и в России, представил самую технологичную версию кроссовера Aion, и его характеристики впечатляют даже спустя почти год после анонса: благодаря батарее емкостью 144,4 кВт·ч собственной разработки GAC, топовая версия LX Plus может проехать более 1000 км без подключения к розетке. Мощность этой модификации – 240 л. с. Привод – задний, как и у Zeekr 001. Есть и более динамичные версии, включая двухмоторные, однако они без подзарядки проедут меньше – "всего" 650 км.

Электромобили GAC Aion

Другой китайский бренд Nio c марта 2023 года продает всем желающим купеобразную модель EC7, которую еще полгода назад можно было внести в этот рейтинг безоговорочно: тогда СМИ писали, что электромобиль сможет проехать 1000 км на одном заряде. Однако к моменту запуска продаж заявленные характеристики автономности были скорректированы – и теперь в ТТХ значится пробег в 940 км.

Электромобиль Nio EC7

В отличие от Zeekr и GAC самая дальнобойная модель от Nio может похвастаться еще и серьезными динамическими показателями: крупный купе-кроссовер (4968 х 1974 х 1714 мм) разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 с благодаря двум электромоторам совокупной мощностью 480 кВт (652 л. с.).

Реальность против обещаний

Один лишь общий нюанс стоит отметить в описании всех этих, несомненно, любопытных новинок: в пресс-материалах китайцы используют свою методику оценки дальности хода CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle), которая, как пишет Auto.ru, далека от реальных условий эксплуатации: методика CLTC подразумевает большое количество остановок, что обусловлено спецификой дорожного движения в КНР (там много заторов), плавное ускорение и низкую среднюю скорость (28,96 км/ч против 46,42 км/ч у WLTP). И, как правило, результаты по циклу CLTC на 12–20% выше, чем по методике, принятой в 2019 году в Европе за обязательную – WLTP.

Самой же объективной методикой эксперты считают американскую EPA – во время теста воспроизводится городской режим езды, включающий и выезды на магистраль на скорости от 45 до 91 км/ч, при этом совершается 23 остановки, дополнительно проводится испытание со включенным кондиционером при забортной температуре 32°C и с отопителем при минус 6°C .