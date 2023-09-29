АвтоВАЗ будет до конца года удерживать цены на самую бюджетную Granta

"У нас есть жесткая, контролируемая договоренность с нашими дилерами, что такие модели продаются по рекомендованным АвтоВАЗом ценам. В процессе приобретения клиенты могут докупить коврики, попросить поставить дополнительную декорразивную защиту, шумозащиту, может быть, еще купить какие-то аксессуары, но базовая рекомендованная цена по Granta - ниже 700 тысяч рублей. До конца этого года мы сохраним эту начальную цену, но в дальнейшем, конечно, будем ее корректировать в зависимости от инфляционных процессов", - цитирует топ-менеджера РИА Новости.