АвтоВАЗ будет до конца года удерживать цены на самую бюджетную Granta

АвтоВАЗ будет удерживать цены до 700 тысяч рублей на самую бюджетную Granta
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о том, что компания планирует удерживать цены до 700 тысяч рублей на самую бюджетную комплектацию Lada Granta до конца года.
"У нас есть жесткая, контролируемая договоренность с нашими дилерами, что такие модели продаются по рекомендованным АвтоВАЗом ценам. В процессе приобретения клиенты могут докупить коврики, попросить поставить дополнительную декорразивную защиту, шумозащиту, может быть, еще купить какие-то аксессуары, но базовая рекомендованная цена по Granta - ниже 700 тысяч рублей. До конца этого года мы сохраним эту начальную цену, но в дальнейшем, конечно, будем ее корректировать в зависимости от инфляционных процессов", - цитирует топ-менеджера РИА Новости.
Ранее АвтоВАЗ возобновил продажи "спортивной" версии Lada Granta, которая призвана привлечь молодежь и любителей активной езды. При этом новинка оказалась самой дорогой в бюджетном семействе и даже дороже седана флагманской модели Vesta в базовой комплектации. Цена на седан Granta Sport - 1 249 900 рублей, на лифтбек - 1 289 900 рублей.
Lada Granta является самым доступным и самым продаваемым автомобилем на рынке России. В прошлом месяце реализация модели, согласно данным автопроизводителя, выросла к прошлому году на 44,9% и составила 16 785 автомобилей.
Ожидается, что с октября же Lada Granta массово получит 16-клапанный двигатель 1,6 литра мощностью 106 л.с.
Накануне АвтоВАЗ объявил о запуске онлайн-продаж автомобилей Lada по заводской цене. Для покупки пока доступны лишь Lada Granta в комплектации Standart (669 900 рублей) и Granta Drive Active (910 900 рублей).