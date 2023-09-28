Сомнительные болты стали причиной отзыва внедорожников GM

В 2021 году General Motors перевело все свои полноразмерные внедорожники на четвертое поколение платформы T1XX. Как сообщает издание 32CARS.RU , самое значительное изменение по сравнению с предыдущими спортивными внедорожниками коснулось независимой задней подвески.

Эти автомобили были отозваны автопроизводителем из-за проблем с задней подвеской. Как следует из документов, поданных в федеральное надзорное агентство, болты внешнего рычага управления, поставляемые одним из производителей, могли портиться в процессе термообработки.

По мнению компании General Motors, виноваты в возникшей проблеме сотрудники Acument Global Technologies. Именно они, как предполагается, неверно изготовили болты рычагов управления внешним развалом задней подвески, как с левой, так и с правой стороны автомобиля. В рамках отзыва будут заменены оба болта внешнего рычага управления подвески на всех автомобилях, выпущенных в период с 19-го июня по 27-ое июня этого года.