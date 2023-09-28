Объявлены сроки начала продаж в РФ седана Livan S6 Pro

В Россию привезли китайский седан Livan S6 Pro. Новую модель показали журналистам, но пока неофициально. В российском представительстве марки Livan, принадлежащий холдингу Geely, рассказали, что запуск состоится в октябре, тогда же будут объявлены цены и опубликованы спецификации. S6 Pro займет свою нишу в такси и каршеринге, где заменит ушедший из России Kia Cerato, а его конкурентом станет «Москвич 6».

© Motor.ru

Livan S6 Pro — это седан D-класса, построенный на платформе Geely Emgrand. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 138 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. В салоне — цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма каждый. В список оснащения входят камеры кругового обзора и 17-дюймовые диски. Именно в такой комплектации машину показали журналистам.

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Как сообщил «Мотору» генеральный директор Livan в России Се Цзяо, автомобиль прошел полугодовую серию дорожных испытаний в российских условиях, и сейчас они продолжаются. Производство S6 Pro налажено на мощностях завода Чэнду, там же производят модели других марок Geely — Zeekr, Link&Co и Polestar.

Livan уже продает в России кроссовер B-сегмента X3 Pro. Ему положен 1,5-литровый атмосферный мотор на 103 лошадиные силы, вариатор и передний привод. Цены стартуют с отметки 1,7 миллиона рублей.