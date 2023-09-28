На аукционе продадут редкий спидстер McLaren Elva
Аукционный дом Bonhams объявил о скорых торгах, которые пройдут в рамках Гран-при Абу-Даби прямо на трассе Яс Марина. Один из самых ожидаемых лотов – редкий спидстер McLaren Elva, передает Auto.ru.
Сами торги запланированы на 25 ноября.
Спортивный автомобиль хотят продать за сумму от 2,5 до 3 миллионов долларов. Пробег у машины символический – всего 5 километров. Владельцем спидстера является двухкратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо. Он собирается лично передать выигравшему покупателю ключи от машины по завершении торгов.
Спорткар Elva был представлен в 2019 году.
Особенность автомобиля заключается в отсутствии крыши и лобового стекла. Ему дали четырехлитровый V8, развивающий 815 л.с. и 800 Нм. Разогнаться до 100 км/ч можно менее чем за 3 секунды.
В общей сложности собрали только 149 таких машин. Аукцион будет проходить прямо на стартовой решетке.
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