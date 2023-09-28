Лифтбек Qiyuan А07 от Changan может появиться в России

В Китае начались продажи лифтбека Qiyuan А07, который хотят привезти в Россию. Это первенец нового бренда в портфеле Changan, представленный летом: он получил лаконичный дизайн, проекционный дисплей вместо «приборки», гибридное и электрическое исполнения. Стоимость первого варьируется от 155 900 до 175 900 юаней (от двух миллионов до 2,3 миллиона рублей), второго — от 166 900 до 176 900 (от 2,2 миллиона до 2,3 миллиона).

© Changan

В основе Qiyuan А07 — платформа Changan EPA1, как у Shenlan S7. В зависимости от комплектации лифтбек оснащается 18- либо 19-дюймовыми колесными дисками с шинами размерности 225/55 и 245/45 соответственно. Ручки дверей «утоплены» в кузов, а зауженная оптика соединена светодиодными полосами спереди и сзади.

Салон тоже минималистичен: в центре расположен подвижный экран диагональю 15,4 дюйма, слева от него — двухспицевое рулевое колесо с уплощенной нижней частью. По всему интерьеру протянута полоса подсветки. Управление в основном осуществляется через экран — физических кнопок минимум. Традиционной «приборки» нет вообще: ее функцию выполняет проекционный дисплей с дополненной реальностью.

Changan

Changan

Changan

Changan

Changan

Changan

Changan

Changan

За звук отвечает аудиосистема с 16 динамиками. Кроме этого, у салона есть четыре разных режима: к примеру, режим отдыха, в котором электроника поможет заснуть или помедитировать, или режим просмотра фильмов.

Qiyuan А07 в гибридном варианте оснащен 1,5-литровым «атмосферником», выдающим в паре с электродвигателем 217 лошадиных сил. Время разгона с места до «сотни» составляет 7,8 секунды, запас хода — до 1200 километров. Электрическому варианту досталась 258-сильная силовая установка, которая обеспечит дальность хода 515 километров и разгон до 100 километров в час за 5,9 секунды.