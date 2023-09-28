Румынская Dacia продала восьмимиллионный автомобиль

В 2004-м году под крылом французского автопроизводителя Renault румынский бренд Dacia превратился в марку, в большей степени направленную на экспорт. С того времени, как началась эта трансформация, компания продала уже 8 миллионов автомобилей, пишет издание SPEEDME.RU.

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Именно об этом с гордостью сообщили представители Dacia. Сегодня эта марка представлена в 44 странах мира. На протяжении многих лет Dacia меняла свои логотипы, последний из которых был представлен в ходе масштабного обновления бренда в 2021-ом году.