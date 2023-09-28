Дилер рассказал, какие автомобили резко подорожают на «вторичке»

«Автодом»: в России резко подорожают подержанные автомобили моложе трех лет
До конца 2023 года на российском рынке подержанных автомобилей значительнее всего вырастет стоимость машин, выпущенных после 2020 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.
«Тенденции рынка автомобилей с пробегом говорят о том, что их стоимость зависит от цен на новые авто. То есть если новые автомобили дорожают, то авто с пробегом также повышаются в цене. Особенно это сказывается на ликвидных автомобилях сроком владения от 1 до 3 лет в хорошей комплектации», — сказал Желобов.
По словам собеседника, сейчас на такие автомобили сохраняется устойчивый спрос. Вне зависимости от сегмента машины в возрасте от 1 до 3 лет будут дорожать стремительно и в первую очередь, отметил он.
В августе цены на новые автомобили в России подняли 15 автокомпаний, а в первой половине сентября подорожали автомобили девяти марок. Согласно прогнозам дилеров, машины вырастут в цене еще на 20% к концу года.