Дилер рассказал, какие автомобили резко подорожают на «вторичке»

«Тенденции рынка автомобилей с пробегом говорят о том, что их стоимость зависит от цен на новые авто. То есть если новые автомобили дорожают, то авто с пробегом также повышаются в цене. Особенно это сказывается на ликвидных автомобилях сроком владения от 1 до 3 лет в хорошей комплектации», — сказал Желобов.