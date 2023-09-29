ГИБДД проведет рейды на пьяных водителей

С пятницы по воскресенье (29 сентября — 1 октября) Госавтоинспекция усилит контроль в регионах России. О проведении профилактических мероприятий объявил ряд региональных управлений ГИБДД.

Массовые проверки и широкомасштабные рейды на дорогах в поисках нетрезвых водителей проведут инспекторы Тверской области, Ивановской области, Самарской области, Рязанской области, Курганской области, Кировской области, Тамбовской области, Республики Алтай, Пензенской области и других регионов.

Кроме того, в Республике Коми автоинспекторы начали профилактическое мероприятие «Трасса», с 1 по 10 октября в Чукотском автономном округе сотрудники ГИБДД проведут рейд «Большегруз», а в Костромской области 2-4 октября состоится мероприятие «Внимание! Пешеход!». В Ростовской области инспекторы совместно с сотрудниками Росгвардии проводят на дорогах рейды с использованием аэростата с камерой.