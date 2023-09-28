Cайт АвтоВАЗа рухнул после старта онлайн-продаж Lada

После объявления о начале онлайн-продаж автомобилей Lada официальный сайт «АвтоВАЗа» перестал загружаться, обратила внимание «Газета.Ru».

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При попытке зайти на lada.ru по состоянию на 14.40 мск в браузере появилось сообщение об ошибке «503 Service Temporarily Unavailable». Подобная ситуация повторилась при попытке зайти на официальную страницу Lada с нескольких компьютеров.

Позднее сайт начал загружаться, но работает медленно и с перебоями — для отображения страниц с моделями автомобилей требуется длительное время. Аналогичная ситуация наблюдается и на странице, где публикуются пресс-релизы.