Автоюрист рассказал, кому придется заново получать права в 2024 году

С 2024 года в России вступит в силу новый закон, согласно которому некоторым владельцам автомобилей придется заменить водительские права. Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Вечерней Москве», какой категории граждан коснутся новые правила.

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— Это касается только иностранных лиц, которые приобрели вид на жительство или получили гражданство в РФ и при этом используют водительское удостоверение других государств, — рассказал эксперт.

Автоюрист добавил, что закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года, поэтому у иностранцев еще есть время, чтобы управлять транспортным средством без российских прав и найти время обновить документы.

— До принятия Конституционным судом этого постановления в конце октября 2022 года суды наказывали таких граждан за управление автомобилем при наличии прав иностранного образца, — напомнил Воропаев.

Автоюрист подчеркнул, что тогда человек не имел права управлять транспортом без прав, полученных в России, если обрел гражданство или вид на жительство. Однако Конституционный суд не согласился с этим решением, поэтому в конце 2022 года вынес ответное постановление.

Теперь иностранным гражданам будет предоставлено время, чтобы они могли обучиться, если в этом есть необходимость, а после — получить российское водительское удостоверение.

А вот водителям, у которых истек срок годности российских удостоверений, заменять документ не придется, поскольку в 2022 году действие всех водительских прав автоматически продлили на три года.