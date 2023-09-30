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Автоюрист Воропаев рассказал, кому придется заново получать права в 2024 году

С 2024 года в России вступит в силу новый закон, согласно которому некоторым владельцам автомобилей придется заменить водительские права. Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Вечерней Москве», какой категории граждан коснутся новые правила.

Автоюрист рассказал, кому придется заново получать права в 2024 году
© Вечерняя Москва

— Это касается только иностранных лиц, которые приобрели вид на жительство или получили гражданство в РФ и при этом используют водительское удостоверение других государств, — рассказал эксперт.

Автоюрист добавил, что закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года, поэтому у иностранцев еще есть время, чтобы управлять транспортным средством без российских прав и найти время обновить документы.

— До принятия Конституционным судом этого постановления в конце октября 2022 года суды наказывали таких граждан за управление автомобилем при наличии прав иностранного образца, — напомнил Воропаев.

Автоюрист подчеркнул, что тогда человек не имел права управлять транспортом без прав, полученных в России, если обрел гражданство или вид на жительство. Однако Конституционный суд не согласился с этим решением, поэтому в конце 2022 года вынес ответное постановление.

Теперь иностранным гражданам будет предоставлено время, чтобы они могли обучиться, если в этом есть необходимость, а после — получить российское водительское удостоверение.

А вот водителям, у которых истек срок годности российских удостоверений, заменять документ не придется, поскольку в 2022 году действие всех водительских прав автоматически продлили на три года.

Среди прочего в беседе с «ВМ» юрист рассказал, в каком случае при замене иностранных прав в ГИБДД могут не допустить до экзамена.