Mercedes-Benz взорвал мир авто: что такое автопилот третьего уровня

Уже несколько лет автомобильное сообщество бурлит на тему автопилотов, которые начали активно развиваться с подачи Илона маска и его Tesla. Но внезапно на арену выскочила Mercedes-Benz и получила одобрение от двух штатов США на развертывание автоматизированной системы вождения третьего уровня, которая называется Drive Pilot.

© Mercedes-Benz

Это большое достижение, которое, честно говоря, ждали изначально от машин Tesla, но что-то не срослось. Теперь инициативу перехватил немецкий концерн, который стал лидером в этой области. Новое поколение системы Drive Pilot позволяет не держать руки на рулевом колесе и заниматься своими делами. Вы натурально можете играть в «айфон» и пить кофе до тех пор, пока дорожная ситуация не изменится, и электроника не посчитает, что необходимо передать управление живому водителю.

Mercedes-Benz

Изначально система будет работать на дорогах штатов Калифорния и Невада. Развертывание сети в этих штатах планируется завершить до конца 2023 года, но она уже функционирует в тестовом режиме, который исследуют американские блогеры и тестировщики автомобилей.

Mercedes-Banz

Первым автомобилем, который сможет воспользоваться всеми возможностями системы, станет седан EQS. Но уже в начале 2024 года доступность функциональности будет расширена на S-class. Есть одно уточнение: машину с таким оборудованием необходимо заказывать сразу на заводе, так как доукомплектация невозможна.

Mercedes-Benz

Безопасность - это основа дизайна всей платформы Drive Pilot. У системы огромное количество датчиков: LiDAR, камеры, микрофоны и даже датчики влажности. Вся информация мгновенно обрабатывается компьютером, который сверяет данные еще и с показаниями GPS. Сообщается, что в системе Drive Pilot используется столь точная система, что она знает, где вы находитесь с точностью до одного сантиметра, а также использует специальные карты с уровнем высот, поэтому заранее знает, где дорога начинает идти в гору и наоборот. Также в машине есть настоящая трехмерная карта, которая отображается на экране. Эта система в плане реализации очень похожа на ту, которую одно время декларировала компания Rolls-Royce. Там были точно такие же фишки с анализом карты высот, но тема заглохла.

Mercedes-Benz

Самое интересное, что, даже купив машину с необходимым оборудованием, вам все равно придется покупать ежегодную подписку стоимостью 2500 долларов. Если честно, то это странная система, когда услугу продают дважды. Здесь ситуацию оправдывают тем, что аппаратная часть не работает без софтовой, которую постоянно улучшают и на содержание которой необходимы средства. Это что-то вроде мобильного телефона, который физически у вас есть, но не звонит, пока не пополнить счет.

Mercedes-Benz

Сообщается, что Drive Pilot максимально адаптирована под современные требованиям к автоматизированым системам управления и отвечает всем стандартам управления и безопасности. Особое внимание уделяется тому, что машины будут заточены под разные страны и даже штаты. Это необходимо из-за различий в правилах дорожного движения, которые немного отличаются. Также в каждом штате свои законы для беспилотных машин.

Заключение