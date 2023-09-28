Будущие электрокары Volvo оснастят батареями со сверхбыстрой зарядкой

Электрокары Volvo следующего поколения получат продвинутые батареи. Ячейки с кремниевым анодом будут обладать удельной емкостью около 300 ватт-часов на килограмм и за пять минут подключения к «колонке» дадут дополнительные 160 километров хода. Технология, разработанная израильским стартапом StoreDot, полагается на запатентованные смеси и алгоритмы искусственного интеллекта.

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Компания Volvo подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с израильской StoreDot, в рамках которого будут разработаны прототипы аккумуляторных ячеек с технологией сверхбыстрой зарядки XFC. Пока речь идет о так называемых B-samples — полнофункциональных образцах для натурных и стендовых испытаний. Ячейки адаптируют под будущие электрические архитектуры Volvo. А первые результаты совместной работы партнёры обещают показать уже в следующем году.

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Между тем проведенные в 2023-м тесты ранних образцов XFC-ячеек StoreDot оказались положительными. В обширной программе испытаний приняли участие 15 крупнейших автомобильных фирм Европы, США и Азии, а также несколько стратегических партнёров самой StoreDot. Литий-ионные батареи с анодом из металлоидных наночастиц показали удельную емкость около 300 ватт-часов на килограмм и обеспечили дополнительные 160 километров пробега за пять минут зарядки. Причем для этого не понадобились «скоростные» терминалы.

Следующим этапом для StoreDot станет запуск производства батареи с полутвердым электролитом и удельной емкостью 450 ватт-часов на килограмм. Ещё через несколько лет на рынке появятся твердотельные аккумуляторы, плотность хранение энергии в которых будет в два раза выше, чем в существующих литий-ионных. По словам StoreDot, речь идет о 550 ватт-часах на килограмм и 160 километрах пробега за две минуты. Всего этого компания собирается достичь благодаря запатентованным органическим и неорганическим соединениям, оптимизированным с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.